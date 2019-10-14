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Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато

Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
07:18 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Компания Google 14 октября чтит 218 лет со дня рождения бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато.

Сегодняшний Doodle отмечает бельгийский физик Жозеф Антуан Фердинанд Плато, чьи исследования зрительного восприятия вдохновили его на изобретение устройства, которое он назвал фенакистоскопом, что привело к рождению кино, создавая иллюзию движущегося изображения. Вдохновленные завораживающими анимированными дисками, анимированный рисунок Doodle был создан, чтобы отражать стиль Плато, с различными образами и темами в них на разных платформах устройств.

Плато родился в Брюсселе в этот день в 1801 году. Он был сыном опытного художника, который специализировался на росписи цветов. После изучения юриспруденции юное плато стало одним из самых известных бельгийских ученых XIX века, которое запомнилось его изучением физиологической оптики, в частности, влияния света и цвета на сетчатку человека.

Докторская диссертация Плато подробно описала, как образуются образы на сетчатке, отмечая их точную продолжительность, цвет и интенсивность. Основываясь на этих выводах, он смог создать в 1832 году стробоскопическое устройство, оснащенное двумя дисками, которые вращались в противоположных направлениях. Один диск был заполнен небольшими окнами, равномерно распределенными по кругу, в то время как другой имел серию изображений танцора. Когда оба диска вращались с точно правильной скоростью, изображения, казалось, сливались, создавая иллюзию танцора в движении.

Хотя Плато потерял зрение в более позднем возрасте, он продолжал делать продуктивную научную карьеру даже после того, как ослеп, работая профессором экспериментальной физики в Гентском университете с помощью коллег, среди которых были его сын Феликс Плато и его зять. закон Густааф Ван дер Менсбрюгге.

С Днем Рождения, Джозеф Плато!

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Google, Технологии, Google Doodle, Doodle, Техно, Жозеф Плато.
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