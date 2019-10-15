Видит невидимое: нейросеть может смотреть сквозь стены

Новости технологии:Инженеры создали нейросеть, которая может распознавать движения человека, который находится за стеной.

Исследователи из Массачусетского технологического института научили нейросеть обнаруживать действия человека через стены, а также в условиях плохого освещения.

Эта модель принимает радиочастотные сигналы в качестве входных данных. После, нейросеть генерирует трехмерный человеческий скелет и распознает движения человека.

Также данный алгоритм может определять человека и по видеозаписям. ИИ анализирует увиденное в кадре и подбирает соответствующие движения, и таким образом определяет, чем занимается человек.

Данная разработка может также обнаруживать не только персональные действия, но и совместные. Такие, как рукопожатия или объятия.

Разработку планируют презентовать на конференции ICCV 2019.