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Видит невидимое: нейросеть может смотреть сквозь стены

Видит невидимое: нейросеть может смотреть сквозь стены
17:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инженеры создали нейросеть, которая может распознавать движения человека, который находится за стеной.

Исследователи из Массачусетского технологического института научили нейросеть обнаруживать действия человека через стены, а также в условиях плохого освещения.

Эта модель принимает радиочастотные сигналы в качестве входных данных. После, нейросеть генерирует трехмерный человеческий скелет и распознает движения человека.

Также данный алгоритм может определять человека и по видеозаписям. ИИ анализирует увиденное в кадре и подбирает соответствующие движения, и таким образом определяет, чем занимается человек.

Сверхсжимаемый и прочный: ИИ создал новый метаматериал

Данная разработка может также обнаруживать не только персональные действия, но и совместные. Такие, как рукопожатия или объятия.

Разработку планируют презентовать на конференции ICCV 2019.

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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.
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