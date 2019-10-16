Появились новые данные о бюджетнике iPhone SE 2

Новости технологии:Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо озвучил цену бюджетного iPhone SE 2.

Как передает издание 9to5Mac, Минг-Чи Куо подтвердил информацию, которую мы слышали раньше, что спецификация нового устройства будет очень похожа на iPhone 8.

Минг-Чи Куо также заверил, что iPhone SE 2 получит конфигурации памяти: 64 ГБ и 128 ГБ. Также кроме привычных цветов (серебристого и космического серого), инженеры добавят еще одну окраску – красную. Итак, видим еще одну заимствованную характеристику iPhone 8.

При этом, уже ранее было известно, что будущий бюджетник получит новый топовый процессор A13 и 3 (именно таким оснащены новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro).

Относительно дизайна, то эксперты прогнозируют ему толстые рамки и классическую кнопку «Домой». На той же кнопке будет размещен сканер отпечатков пальцев.

Цена iPhone SE 2. Аналитик Apple Минг-Чи Куо также озвучил вероятную цену предполагаемой новинки. По его данным, стоимость iPhone SE 2 будет стартовать от 399 долларов (почти 10 тысяч гривен).