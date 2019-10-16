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Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
09:56 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новые функции Google Pixel 4 включают в себя распознавание лиц, диктофон с точной транскрипцией голоса, 90-герцовый дисплей и камеру с двумя объективами.

Компания Google наконец-то представила новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация новых смартфонов прошла в рамках мероприятия Made by Google 2019 во вторник, 15 октября. 

Такая функция является не новой технологией – ее используют уже несколько лет подряд конкуренты в своих флагманах. Но Google внедрила в Pixel 4 специальный мини-радар Soli, который распознает момент приближения к лицу и автоматически запускает процесс сканирования, таким образом разблокировка смартфона происходит намного быстрее, чем в любом другом смартфоне с подобной технологией.

Известно, что возможности радара дополнительно используются для управление жестами в Pixel 4. Компания называет эту технологию Motion Sense, она позволяет управлять переключением музыкальных треков или сбрасывать вызовы.

Также приложение для записи голоса Pixel 4 обладает функцией автоматического преобразования в текст. Программная диктовка довольно популярна на большинстве платформ – для многих пользователей набор голосом куда быстрее, чем печать. Компания Google улучшила эту технологию до такой степени, что распознавание голоса в текст теперь автоматически расставляет знаки препинания.

Данные смартфоны получили существенно доработанные камеры. Главный модуль оснащен 12-мегапикслеьным сенсором с системой автоматической фокусировки Dual Pixel, электронной и оптической системой стабилизации изображения и светосильным объективом с диафрагмой f/1.7. Камера дополнена функциями искусственного интеллекта Pixel Neural Core и собственными алгоритмами для улучшения изображения.

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Как сообщается, поддерживается возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и slow-motion в разрешении Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Дополнительно камера получила телефото модуль – впервые для линейки Pixel. В данном случае применяется 16-мегапикслеьный сенсор с пикселями размерами 1 мкм, электронная и оптическая система стабилизации. Еще один модуль служит для определения глубины снимаемой сцены и создания реалистичного эффекта боке. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера для автопортретов. Она дополнена 3D сенсором определения глубины, который служит и для эффекта боке, и для разблокировки смартфона за счет распознавания лица пользователя.

Что касается внутренностей, то Google Pixel 4 построен на платформе Snapdragon 855, дополненный оперативной памятью объемом 6 ГБ. Емкость встроенного хранилища составляет 64 или 128 ГБ без расширения.

Младший по размеру Google Pixel 4 получил 5,7-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. В Pixel 4 XL применяется панель диагональю 6,3 дюйма с разрешением QHD+ и тем же соотношением сторон. Экран не содержит вырезов или отверстий, но есть широкая рамка в верху дисплея. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, но в периоды простоя для экономии заряда батареи частота снижается до 60 Гц.

Смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти поступят в продажу в США и Европе с 22 октября по цене 799 долларов и 899, соответственно. Модификации с хранилищем на 128 ГБ будут стоить на 100 дороже.

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Все по теме:

Google, Смартфоны, Технологии, Телефоны, Новинки смартфонов, Техно, Pixel 4 XL, Pixel 4.
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