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Новый патч для PUBG: какие обновления предлагают разработчики (Видео)

Новый патч для PUBG: какие обновления предлагают разработчики (Видео)
21:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:PUBG продолжает развиваться и разработчики готовятся к пятому сезону, запустив очередное обновление на тестовых серверах.

Патч 5.1 добавит в игру возможность бросать лут союзникам. Например, если член вашей команды попросит патроны, то вы можете бросить ему пачку снарядов по нажатию кнопки. Амуниция автоматически попадает в инвентарь союзника, а если места нет, то останется валяться на полу. Предельная дальность броска предмета - 15 м.

В то же время не спешите бросаться колющими-режущими предметами. Разработчики PUBG добавили возможность метать ножи и прочее оружие ближнего боя во врагов, нанося тем урон. У мачете, лома и серпа предельная дальность броска - 40 м. Сковородку можно бросить на 30 метров. Наносимый урон снижается с 75 до 25 единиц в зависимости от дистанции, а максимальную боль приносит бросок с расстояния до 15 метров.

Обновление повлияет и на баланс частоты выпадения лута на карте Мирамар (Miramar). Во-первых, на карте появятся торговые автоматы, в которых можно забрать обезболивающие и энергетики. Во-вторых, теперь штурмовые винтовки, марксманские винтовки, прицелы, Win94 и защитная экипировка будет появляться чаще. В то же время пистолеты будут встречаться реже.

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Сама карте не получила визуальных улучшений, но разработчики доработали ландшафт. Так, на Мирамаре добавлена трасса, где проводились гонки "Длань смерти". Также убраны отдельные мелкие объекты и мусор вокруг зданий, чтобы уменьшить захламленность карты, упростив перемещение при сборе предметов.

Разработчики также обновили миссии сообщества. Теперь игроки с премиум-билетом и без него могут влиять на скорость заполнения шкалы достижений сообщества и получать награды. В этот раз геймеры будут исследовать поле боя в поисках DVD-дисков.

Патч 5.1 уже добрался до тестовых PC-серверов, а полноценный релиз состоится спустя неделю.

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Видео, Игра, Видеоигра, PUBG, Патч 5.1, Новые обновления.
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