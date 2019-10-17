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Спешите обновиться: Microsoft закрывает магазин приложений для Windows Phone 8.1

Спешите обновиться: Microsoft закрывает магазин приложений для Windows Phone 8.1
05:02 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1 в декабре.

Компания Microsoft прекратила работу над операционной системой Windows Phone 8.1 ещё в июле 2017 года. Теперь разработчик софта готовится к закрытию магазина мобильных приложений.

Начиная с 16 декабря 2019 года пользователи Windows Phone 8.1 больше не смогут загружать приложения. Это означает, что любое приложение, даже если оно было установлено ранее и впоследствии удалено, невозможно будет установить заново. Кроме того, приложения не будут обновляться. Службы Microsoft для Windows Phone 8.1 также закрываются.

Официальная поддержка более свежей операционной системы Windows 10 Mobile также заканчивается к концу года. Тем не менее, магазин приложений для этой версии ОС продолжит работать ещё некоторое время.

Компания призывает пользователей устройств Windows Phone 8.1 обновить поддерживаемые смартфоны до Windows 10 Mobile.

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Вот список всех смартфонов Lumia, которые можно обновить:

  • Microsoft Lumia 430
  • Microsoft Lumia 435
  • Microsoft Lumia 532
  • Microsoft Lumia 535
  • Microsoft Lumia 540
  • Nokia Lumia 635 (с 1 ГБ ОЗУ)
  • Nokia Lumia 636
  • Nokia Lumia 638
  • Microsoft Lumia 640
  • Microsoft Lumia 640 XL
  • Nokia Lumia 730
  • Nokia Lumia 735
  • Nokia Lumia 830
  • Nokia Lumia 929
  • Nokia Lumia Icon
  • Nokia Lumia 930
  • Nokia Lumia 1520

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Все по теме:

Microsoft, Смартфоны, Windows Phone 8.1., Windows 10 Mobile.
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