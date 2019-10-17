Спешите обновиться: Microsoft закрывает магазин приложений для Windows Phone 8.1

Новости технологии:Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1 в декабре.

Компания Microsoft прекратила работу над операционной системой Windows Phone 8.1 ещё в июле 2017 года. Теперь разработчик софта готовится к закрытию магазина мобильных приложений.

Начиная с 16 декабря 2019 года пользователи Windows Phone 8.1 больше не смогут загружать приложения. Это означает, что любое приложение, даже если оно было установлено ранее и впоследствии удалено, невозможно будет установить заново. Кроме того, приложения не будут обновляться. Службы Microsoft для Windows Phone 8.1 также закрываются.

Официальная поддержка более свежей операционной системы Windows 10 Mobile также заканчивается к концу года. Тем не менее, магазин приложений для этой версии ОС продолжит работать ещё некоторое время.

Компания призывает пользователей устройств Windows Phone 8.1 обновить поддерживаемые смартфоны до Windows 10 Mobile.

Вот список всех смартфонов Lumia, которые можно обновить:

Microsoft Lumia 430

Microsoft Lumia 435

Microsoft Lumia 532

Microsoft Lumia 535

Microsoft Lumia 540

Nokia Lumia 635 (с 1 ГБ ОЗУ)

Nokia Lumia 636

Nokia Lumia 638

Microsoft Lumia 640

Microsoft Lumia 640 XL

Nokia Lumia 730

Nokia Lumia 735

Nokia Lumia 830

Nokia Lumia 929

Nokia Lumia Icon

Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 1520

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