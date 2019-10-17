Спешите обновиться: Microsoft закрывает магазин приложений для Windows Phone 8.1

Компания Microsoft прекратила работу над операционной системой Windows Phone 8.1 ещё в июле 2017 года. Теперь разработчик софта готовится к закрытию магазина мобильных приложений.
Начиная с 16 декабря 2019 года пользователи Windows Phone 8.1 больше не смогут загружать приложения. Это означает, что любое приложение, даже если оно было установлено ранее и впоследствии удалено, невозможно будет установить заново. Кроме того, приложения не будут обновляться. Службы Microsoft для Windows Phone 8.1 также закрываются.
Официальная поддержка более свежей операционной системы Windows 10 Mobile также заканчивается к концу года. Тем не менее, магазин приложений для этой версии ОС продолжит работать ещё некоторое время.
Компания призывает пользователей устройств Windows Phone 8.1 обновить поддерживаемые смартфоны до Windows 10 Mobile.
Вот список всех смартфонов Lumia, которые можно обновить:
Компания Xiaomi анонсировала глобальную стабильную версию MIUI 11 и рассказала, какие смартфоны её получат до конца года.