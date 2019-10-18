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Наушники AirPods Pro от Apple появятся в продаже уже в этом месяце

Наушники AirPods Pro от Apple появятся в продаже уже в этом месяце
22:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Мы уже неоднократно слышали о том, что компания Apple готовит новые беспроводные наушники AirPods, но их выход ожидался только в следующем году.

Сейчас же источники уверяют, что официальный релиз случится намного раньше.

Когда и чего ждать?

По инсайдерской информации, наушники будут называться AirPods Pro и выйдут уже к концу этого месяца. Похоже, приставка Pro в названии означает, что новая модель будет действительно на голову выше своих предшественников.

Ожидается, что это будут вкладыши с водозащитой, а также системой шумоподавления. Также наушникам приписывают металлический корпус и датчик ЧСС.

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Стоить AirPods Pro якобы будут $260, что делает их одними из самых дорогих в своем сегменте. Например, Amazon Echo Buds с технологией шумоподавления Bose оценили в $129, Microsoft Surface Earbuds с поддержкой жестов и голосовых команд - $249, Pixel Buds - $179.

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Apple, Наушники, Технологии, Новинки, AirPods Pro.
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