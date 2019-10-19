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Obsidian обнародовала системные требования The Outer Worlds (Видео)

Obsidian обнародовала системные требования The Outer Worlds (Видео)
01:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Стали известны системные требования The Outer Worlds.

The Outer Worlds вплотную подобралась к дате релиза, и уже 25 октября поклонники Fallout: New Vegas получат своего духовного наследника. Чтобы знакомство прошло без неприятных сюрпризов, Obsidian опубликовали системные требования к игре.

Что известно

На удивление The Outer Worlds оказалась нетребовательной. Чтобы запустить игру с минимальными настройками графики, понадобится Core i3-3225, 4 ГБ оперативной памяти и GTX 650 Ti. Если же хотите увидеть все красоты The Outer Worlds, то готовьте Core i7-7700K, 8 ГБ ОЗУ и GTX 1060 на 6 ГБ видеопамяти. В любом случае игра потребует 40 ГБ свободного места на жестком диске, но запустится как на Windows 7 (64-бит), так и на Windows 10 (64-бит).

Минимальные требования:

ОС: Windows 7 (SP1) 64-бита

Процессор: Intel Core i3-3225 или AMD Phenom II X6 1100T

ОЗУ: 4 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 Ti или AMD HD 7850

Место на жестком диске: 40 ГБ

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 64-бита

Процессор: Intel Core i7-7700K или Ryzen 5 1600

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1060 6 ГБ или Radeon RX 470

Место на жестком диске: 40 ГБ

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Все по теме:

Игра, Obsidian, Fallout: New Vegas, Системные требования, The Outer Worlds.
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