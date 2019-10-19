Fallout 76 останется "безлюдным" еще до 2020 года (Видео)

Новости технологии:Разработчики игры Fallout 76 решили добавить NPC уже в 2020 году.

Еще на E3 2019 Bethesda рассказала, что добавит людей в пустоши Fallout 76. Идея ролевой игры без NPC не понравилась геймерам, и разработчики решили исправить ситуацию, добавив персонажей.

Разработка пошла не по плану

Bethesda планировала выпустить обновление Wastelanders осенью 2019 года, но геймерам придется подождать дольше. В блоге разработчики сообщили игрокам, что дата выхода переносится на первый квартал уже 2020 года. По словам Bethesda, «это одно из крупнейших обновлений», которое они делали, и команде нужно больше времени.

В то же время Bethesda готова выпустить сервис для создания приватных серверов в Fallout 76. Одно из самых запрашиваемых нововведений запустится уже на следующей неделе. К том же разработчики планируют добавить возможность «модифицировать свои миры», чтобы это не значило.

До конца 2019 года Bethesda не планирует выпускать крупных обновлений, но геймеры получат патчи, исправляющие игровые баги. К тому же разработчики трудятся над новыми мероприятиями, системой «Легендарный игрок» и публичными тестовыми серверами.