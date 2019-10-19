Скачать
Суббота, 19.10.2019
Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Генпрокурор рассказал, как вышло вернуть арестованные в Латвии $30 млн
Генпрокурор рассказал, как вышло вернуть арестованные в Латвии $30 млн
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
День в истории 19 октября: какой сегодня праздник
День в истории 19 октября: какой сегодня праздник

Fallout 76 останется "безлюдным" еще до 2020 года (Видео)

Fallout 76 останется "безлюдным" еще до 2020 года (Видео)
02:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Разработчики игры Fallout 76 решили добавить NPC уже в 2020 году.

Еще на E3 2019 Bethesda рассказала, что добавит людей в пустоши Fallout 76. Идея ролевой игры без NPC не понравилась геймерам, и разработчики решили исправить ситуацию, добавив персонажей.

Разработка пошла не по плану

Bethesda планировала выпустить обновление Wastelanders осенью 2019 года, но геймерам придется подождать дольше. В блоге разработчики сообщили игрокам, что дата выхода переносится на первый квартал уже 2020 года. По словам Bethesda, «это одно из крупнейших обновлений», которое они делали, и команде нужно больше времени.

В то же время Bethesda готова выпустить сервис для создания приватных серверов в Fallout 76. Одно из самых запрашиваемых нововведений запустится уже на следующей неделе. К том же разработчики планируют добавить возможность «модифицировать свои миры», чтобы это не значило.

До конца 2019 года Bethesda не планирует выпускать крупных обновлений, но геймеры получат патчи, исправляющие игровые баги. К тому же разработчики трудятся над новыми мероприятиями, системой «Легендарный игрок» и публичными тестовыми серверами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игра, Bethesda, E3, Fallout 76.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
02 Ученые разгадали загадку первого взрыва сверхновой, замеченной 2000 лет назад
03 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
04 У Рябошапки появился заместитель: кто он и чем занимался
05 В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Скандал в США помог &quot;разжечь&quot; прокурор Кулик
СМИ: Скандал в США помог "разжечь" прокурор Кулик
Суд в Одессе продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд в Одессе продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
&quot;Укравтодор&quot; уволил главу Одесского облавтодора
"Укравтодор" уволил главу Одесского облавтодора
Мода 2019: стиль &quot;дровосек&quot; для брутальных мужчин (Фото)
Мода 2019: стиль "дровосек" для брутальных мужчин (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь