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Huawei начала продажи своих чипов сторонним компаниям

Huawei начала продажи своих чипов сторонним компаниям
01:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Huawei объявила о старте продаж модемов Balong 711 дочерними компаниями.

Компания Huawei ранее говорила о том, что может начать продажи своих чипов сторонним производителям. И вот от слов перешли к делу.

Что продают

Дочернее предприятие Huawei HiSilicon объявило о начале продаж модемов Balong 711.

Это 4G модемы, выпущенные в 2014 году и рассчитанные на сегмент Интернета вещей: камеры наблюдения, торговые автоматы и другие устройства, которым требуется стабильное интернет-подключение.

Серийным производством чипов HiSilicon занимаются сторонние компании, такие как TSMC.

С момента выпуска модемы Balong 711 используются в 100 миллионах устройств Huawei.

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Huawei, Balong 711.
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