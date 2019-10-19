Huawei начала продажи своих чипов сторонним компаниям

Новости технологии:Huawei объявила о старте продаж модемов Balong 711 дочерними компаниями.

Компания Huawei ранее говорила о том, что может начать продажи своих чипов сторонним производителям. И вот от слов перешли к делу.

Что продают

Дочернее предприятие Huawei HiSilicon объявило о начале продаж модемов Balong 711.

Это 4G модемы, выпущенные в 2014 году и рассчитанные на сегмент Интернета вещей: камеры наблюдения, торговые автоматы и другие устройства, которым требуется стабильное интернет-подключение.

Серийным производством чипов HiSilicon занимаются сторонние компании, такие как TSMC.

С момента выпуска модемы Balong 711 используются в 100 миллионах устройств Huawei.