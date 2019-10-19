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В macOS Catalina отыскали иконки, изображающие новый MacBook Pro (Фото)

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В macOS Catalina отыскали иконки, изображающие новый MacBook Pro (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Аналитики раньше говорили о том, что в этом году Apple выпустит 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro. А теперь им словам нашлось официальное подтверждение.

Разработчики-энтузиасты отыскали в бета-версии macOS 10.15.1 первое изображение ноутбука. Точнее даже два: в расцветках Silver и Space Grey. В описании указано, что это именно 16-дюймовая версия MacBook Pro.

Внешне 16-дюймовую модель ничем не отличить от 15-дюймовой. Правда, рамки вокруг экрана все-таки стали меньше. За счет этого диагональ дисплея удалось увеличить, а габариты ноутбука сохранить прежними.

Но аналитики уверяют, что все самое интересное спрятано внутри и называют 16-дюймовый MacBook Pro самым мощным ноутбуком Apple. Ему приписывают производительную "начинку", LCD-дисплей производства LG с разрешением 3072×1920 пикселей, а также ценник в районе $3000 за базовую версию.

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Кроме того, поговаривают, что Apple наконец откажется от механизма "бабочка" в клавиатуре и вернется к старым-добрым "ножницам", от которых отказалась в 2016 году. И первым устройством с такой клавиатурой должен стать новый MacBook Pro. Поэтому клавиши больше "залипать" не будут.

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Apple, MacBook Pro, Ноутбук, Фото, macOS Catalina.
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