Huawei готовит новый планшет MediaPad M7 (Фото)

Новости технологии:Huawei вскоре представит новый планшет Huawei MediaPad M7.

Компания Huawei готовит к выпуску новый планшет, и в сеть уже «слили» его рендеры.

Что это

Планшет получил кодовое название Marx, но, скорее всего, это будет наследник планшета MediaPad M6 (на фото), который дебютировал в конце июля.

Вероятнее всего, новую модель назовут Huawei MediaPad M7.

Дизайн

Судя по рендерам, это будет первый планшет компании с «дырявым» экраном. На дисплее можно разглядеть круглый вырез для фронтальной камеры, как у современных смартфонов. А вот основная камера двойная.

Также есть разъем USB Type-C, поддержка магнитной клавиатуры и стилуса M-Pen. Правда, куда он будет крепиться (внутрь корпуса или «примагнитится» в задней панели) — пока непонятно.

3,5-миллиметрового разъема для наушников нигде не видно. Зато на выбор будет как минимум две расцветки: черная и белая.

К сожалению, «начинка» планшета остается загадкой, но можно ожидать процессор Kirin 990, до 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ и емкий аккумулятор.

Huawei MediaPad M7 вряд ли выйдет в этом году, поэтому придется подождать.