OnePlus 6T получили новое обновление Oxygen OS на Android 10

Что предлагают?
Компания OnePlus открыла программу бета-тестирования фирменной прошивки Oxygen OS на базе Android 10 для прошлогодних флагманов OnePlus 6 и OnePlus 6T. Речь идет о бета-версии прошивки, поэтому после обновления могут возникнуть ошибки.
Скачать и установить нужную сборку необходимо самостоятельно. Обновление требует не менее 30% заряда и 3 ГБ свободного места в памяти смартфона.
Что получаем?
Oxygen OS на Android 10 приносит обновленный интерфейс, приложение Game Space для игр, обновленный Smart Display, новое жестовое управление и т. д.