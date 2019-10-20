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OnePlus 6T получили новое обновление Oxygen OS на Android 10

OnePlus 6T получили новое обновление Oxygen OS на Android 10
22:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В начале этой неделе владельцы смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили обновление OxygenOS 10.0.1 с Android 10 на борту.

Что предлагают?

Компания OnePlus открыла программу бета-тестирования фирменной прошивки Oxygen OS на базе Android 10 для прошлогодних флагманов OnePlus 6 и OnePlus 6T. Речь идет о бета-версии прошивки, поэтому после обновления могут возникнуть ошибки.

Скачать и установить нужную сборку необходимо самостоятельно. Обновление требует не менее 30% заряда и 3 ГБ свободного места в памяти смартфона.

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Что получаем?

Oxygen OS на Android 10 приносит обновленный интерфейс, приложение Game Space для игр, обновленный Smart Display, новое жестовое управление и т. д.

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Смартфон, Телефон, IT, OnePlus 5T, OnePlus 6T.
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