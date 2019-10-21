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Huawei вскоре представит еще один смартфон с квадро-камерой

Huawei вскоре представит еще один смартфон с квадро-камерой
01:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei скоро покажет шестую модель линейки Nova 5.

У Huawei уже есть пять смартфонов линейки Nova 5, но компания не останавливается на этом и уже готова представить шестую модель.

Кто это

Это Huawei Nova 5z, который красуется на новом рекламном постере. Внимание сразу же привлекает его основная камера: она состоит из четырех датчиков, которые расположены в квадратном модуле, как у прошлогоднего Mate 20. Главным из них будет 48-мегапиксельный сенсор.

Фронтальная камера установлена в круглом вырезе в верхнем левом углу дисплея. Ее разрешение — 32 мегапикселя.

«Сердцем» Huawei Nova 5z станет процессор Kirin 810. К сожалению, больше никакой информации на постере нет.

Но на самом экране смартфона есть дата — 21 октября. Скорее всего, именно завтра и состоится презентация Nova 5z.

Будет ли это действительно новая модель — неизвестно, так как и внешне, и по характеристикам Huawei Nova 5z практически идентичен Nova 5i Pro (Mate 30 Lite на международном рынке). Последний оценили в $320, поэтому приблизительно такой же ценник стоит ждать и для Nova 5z.

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Смартфон, Huawei, Nova 5.
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