HTC Exodus 1s: более дешевая версия блокчейн-смартфона

Новости технологии:HTC представила более дешевый блокчейн-смартфон Exodus 1s.

В октябре прошлого года компания HTC представила блокчейн-смартфон Exodus 1, а теперь выпустила его более дешевую версию — HTC Exodus 1s.

Что умеет

С помощью этого смартфона можно покупать, продавать, отправлять, получать, одалживать криптовалюту. Кроме того, он позволяет запускать полноценный биткоин-узел (BTC).

Правда, нагрузка при этом велика, а емкость аккумулятора — всего 3000 мАч. Поэтому производитель рекомендует работать с кошельком с подключением к сети или мобильному аккумулятору.

Также у HTC Exodus 1s всего 64 ГБ хранилища, но есть поддержка карты памяти MicroSD объемом до 400 ГБ. Правда, ее придется покупать отдельно, да и надолго ее не хватит: размер кошелька — около 260 ГБ, и с каждым годом использования эта цифра увеличивается.

Характеристики

В остальном, у HTC Exodus 1s довольно скромные характеристики: 5,7-дюймовый экран с разрешением HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 435, 4 ГБ оперативной памяти, основная и фронтальная камеры по 13 МП, модем LTE и старенькая операционная система Android 8.1.

Цена

Exodus 1 на старте продаж стоит около $1000, но потом цена снизилась до $699. У HTC Exodus 1s более приятный ценник — €220 (около $244). Его можно купить за наличные либо криптовалюту: биткоин, эфир (ETH), лайткойн (LTC), Binance Coin (BNB) и Bitcoin Cash.