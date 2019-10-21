Mijia Sweeping Robot 1C: Xiaomi показала новую модель робота-пылесоса

Новости технологии:Xiaomi презентовала модель робота-пылесоса под названием Mijia Sweeping Robot 1C.

Компания Xiaomi представила новую модель робота-пылесоса — Mijia Sweeping Robot 1C.

Что умеет

Пылесос получил четырехъядерный чип обработки данных CortexTM-A7, двухъядерный процессор обработки изображений Mali 400 и алгоритм VSLAM, которые помогают определять точное положение робота в режиме реального времени и прокладывать наиболее оптимальный маршрут.

С помощью визуальной навигации, которая фиксирует до 30 000 точек в секунду, пылесос быстро сканирует помещение и создает точные карты. Датчик изображения делает снимки с частотой 50 раз в секунду и оперативно корректирует маршрут пылесоса. А 15 высокоточных датчиков помогают избежать падений и столкновений с препятствиями.

Внутри установлен японский мощный бесщеточный мотор NIDEC с давлением всасывания 2500 Па.

Также у пылесоса есть «умный» бак для воды объемом 200 мл. Вода расходуется экономно, а на полу после уборки не остаются разводы.

Сколько?

Стоит такой робот-пылесос $183. Xiaomi уже начала сбор предзаказов.