ИИ лучше, чем люди расшифровывает поврежденные тексты на древнегреческих табличках

Новости технологии:Искусственный интеллект учится расшифровывать поврежденные древнегреческие гравюры.

Искусственный интеллект (ИИ) компании DeepMind научился расшифровывать поврежденные древнегреческие таблички. Он может с большей эффективностью и скоростью определять слова, которых недостает в тексте.

Исследователь Янис Ассаэль из DeepMind и его коллеги обучили нейронную сеть для определения отсутствующих слов или символов греческих текстов на поверхностях, включая камень, керамику и металл, возраст которых от 1500 до 2600 лет.

ИИ научился распознавать буквы в 35 тыс. табличек, содержащих более 3 млн слов. Тексты, которые он воспринимает, включают контекст, в котором учитываются различные слова, грамматика, а также форма и расположение надписей.

Чтобы протестировать систему, команда убрала девять слов из цельного текста, ИИ удалось восполнить все пробелы. В ходе другого теста ИИ заполнил пробелы в 2 949 поврежденных надписях, при этом эксперты допустили на 30% больше ошибок, чем ИИ. Экспертам потребовалось 2 часа, чтобы расшифровать тот же объем информации, который ИИ обработал за несколько секунд.