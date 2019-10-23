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Xiaomi представила флагманские гибридные наушники

Xiaomi представила флагманские гибридные наушники
10:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новинку можно использовать как в беспроводном, так и в проводном режиме, к тому же наушники имеют очень компактный размер.

Компания Xiaomi представила флагманские наушники с необычной особенностью. 

Особенности. Наушники получили разъем MMCX, что позволяет подключать к ним сменные кабели. В комплекте поставляется провод для работы со смартфонами, плеерами и другими устройствами с 3,5-миллиметровым аудиоразъемом, сообщает Gizchina.

Вместо него можно использовать Bluetooth-адаптер и получить все преимущества беспроводных гарнитур. Заявлена поддержка кодека LDAC для улучшения качества звука при передаче по воздуху. Кроме того, наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio.

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В каждом наушнике установлено несколько драйверов, а корпус изготавливается с применением керамики, которая не только устойчива к царапинам, но и обеспечивает высокое качество звучания за счет снижения искажений.

Цена. Новые наушники Xiaomi будут стоить ориентировочно 127 долларов (около 3 200 гривен), но первые покупатели смогут приобрести их по сниженной цене – за 99 долларов (около 2 500 гривен).

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Наушники, Технологии, Техно, Xiaomi, Компания Xiaomi, Гибридные наушники.
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