Xiaomi представила флагманские гибридные наушники

Новости технологии:Новинку можно использовать как в беспроводном, так и в проводном режиме, к тому же наушники имеют очень компактный размер.

Компания Xiaomi представила флагманские наушники с необычной особенностью.

Особенности. Наушники получили разъем MMCX, что позволяет подключать к ним сменные кабели. В комплекте поставляется провод для работы со смартфонами, плеерами и другими устройствами с 3,5-миллиметровым аудиоразъемом, сообщает Gizchina.

Вместо него можно использовать Bluetooth-адаптер и получить все преимущества беспроводных гарнитур. Заявлена поддержка кодека LDAC для улучшения качества звука при передаче по воздуху. Кроме того, наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio.

В каждом наушнике установлено несколько драйверов, а корпус изготавливается с применением керамики, которая не только устойчива к царапинам, но и обеспечивает высокое качество звучания за счет снижения искажений.

Цена. Новые наушники Xiaomi будут стоить ориентировочно 127 долларов (около 3 200 гривен), но первые покупатели смогут приобрести их по сниженной цене – за 99 долларов (около 2 500 гривен).