Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Даже если ваш телефон теряет основную часть своего заряда уже к обеду, не стоит сразу винить в этом слабую батарею. Многие приложения работают в фоновом режиме и остановить это можно только умелой настройкой. Кроме того, некоторые виджеты и дополнительные возможности смартфона берут на себя большую часть заряда.
NFC
Модуль бесконтактной оплаты NFC вызывает много противоречий среди пользователей относительно расхода заряда. Для организации бесконтактной связи разработчики позаботились о внедрении интеллектуальных механизмов, благодаря которым расход батареи сводится к минимуму.
Однако чип NFC приводится в активность для обнаружения активных устройств для коннекта в окружении, именно в этом состоянии он потребляет больше энергии. Известно, что активная фаза работы чипа требует 40 мА при считывании или записи тегов, а в фоновом режиме он потребляет около 3 мА.
Снижен расход NFC в моделях, в которых модуль совмещен с чипом Bluetooth.
Always On Display (AOD)
Эта функция позволяет просмотреть наиболее важную информацию, такую как дата и время, на экране смартфона в заблокированном состоянии. При этом экономится энергия на включение-выключение телефона, а данные выводятся только в необходимый момент благодаря специальным датчикам приближения. Нажатия кнопок или касаний для задействования этой функции не требуется.
Несмотря на то, что экран с такой функцией практически всегда работает, отмечается значительная экономия заряда по сравнению с включенным аппаратом. Пользователь экономит время на активацию и блокировку экрана, при этом на неактивном дисплее задействованы только отдельные пиксели для отображения базовой информации. Однако расход батареи в моделях, поддерживающих эту функцию, возрастает.
Живые обои и анимированные темы
Вполне логично, что анимация на экране смартфона ассоциируется с дополнительными затратами энергии. Однако, если следовать следующим рекомендациям, расход батареи живыми обоями будет практически не ощутим:
Эти действия помогут снизить энергозатрату на анимацию на экране до 10% в сутки.
WQHD+, HDR и VR
Дополнительные настройки для передачи картинки виртуальной реальности, более качественной съемки видео увеличивают расход батареи смартфона на 25%. Если требования к графике телефона, нет необходимости коррекции изображений или видео, эти функции лучше отключить, либо перевести настройки на минимум для экономии заряда телефона.
Облачные службы
Эти сервисы значительно облегчают жизнь и дают широкие возможности для передачи и хранения данных. Но в среднем использование хранилища (например, предустановленных сервисы Google на Android) увеличивает расход энергии на 15-20%. Снизить потребление заряда можно путем отключения облачных служб, в которых нет необходимости. Поскольку каждый из сервисов требует постоянного обновления, синхронизации данных и связи с сервером, что требует дополнительных энергозтрат.