Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Новости технологии:5 инноваций смартфона, которые сильно разряжают батарею.

Даже если ваш телефон теряет основную часть своего заряда уже к обеду, не стоит сразу винить в этом слабую батарею. Многие приложения работают в фоновом режиме и остановить это можно только умелой настройкой. Кроме того, некоторые виджеты и дополнительные возможности смартфона берут на себя большую часть заряда.

NFC

Модуль бесконтактной оплаты NFC вызывает много противоречий среди пользователей относительно расхода заряда. Для организации бесконтактной связи разработчики позаботились о внедрении интеллектуальных механизмов, благодаря которым расход батареи сводится к минимуму.

Однако чип NFC приводится в активность для обнаружения активных устройств для коннекта в окружении, именно в этом состоянии он потребляет больше энергии. Известно, что активная фаза работы чипа требует 40 мА при считывании или записи тегов, а в фоновом режиме он потребляет около 3 мА.

Снижен расход NFC в моделях, в которых модуль совмещен с чипом Bluetooth.

Always On Display (AOD)

Эта функция позволяет просмотреть наиболее важную информацию, такую как дата и время, на экране смартфона в заблокированном состоянии. При этом экономится энергия на включение-выключение телефона, а данные выводятся только в необходимый момент благодаря специальным датчикам приближения. Нажатия кнопок или касаний для задействования этой функции не требуется.

Несмотря на то, что экран с такой функцией практически всегда работает, отмечается значительная экономия заряда по сравнению с включенным аппаратом. Пользователь экономит время на активацию и блокировку экрана, при этом на неактивном дисплее задействованы только отдельные пиксели для отображения базовой информации. Однако расход батареи в моделях, поддерживающих эту функцию, возрастает.

Живые обои и анимированные темы

Вполне логично, что анимация на экране смартфона ассоциируется с дополнительными затратами энергии. Однако, если следовать следующим рекомендациям, расход батареи живыми обоями будет практически не ощутим:

Следует выбирать приложения, в описании к которым заявлено сниженное энергопотребление. Такие программы изначально продуманы разработчиками таким образом, чтобы снизить затраты ресурсов на их работу.

Любоваться заставкой следует на минимальной яркости экрана, органично воспринимаемой глазом.

Снизить затраты энергии можно путем отключения автоматического обновления живых обоев и анимаций, что также следует сделать и для приложений, которые часто обновляются (например, всевозможные мессенджеры).

Эти действия помогут снизить энергозатрату на анимацию на экране до 10% в сутки.

WQHD+, HDR и VR

Дополнительные настройки для передачи картинки виртуальной реальности, более качественной съемки видео увеличивают расход батареи смартфона на 25%. Если требования к графике телефона, нет необходимости коррекции изображений или видео, эти функции лучше отключить, либо перевести настройки на минимум для экономии заряда телефона.

Облачные службы

Эти сервисы значительно облегчают жизнь и дают широкие возможности для передачи и хранения данных. Но в среднем использование хранилища (например, предустановленных сервисы Google на Android) увеличивает расход энергии на 15-20%. Снизить потребление заряда можно путем отключения облачных служб, в которых нет необходимости. Поскольку каждый из сервисов требует постоянного обновления, синхронизации данных и связи с сервером, что требует дополнительных энергозтрат.