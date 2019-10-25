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Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
04:33 Сегодня Телеграф tehnopanorama.ru Фото: pixabay

Новости технологии:5 инноваций смартфона, которые сильно разряжают батарею.

Даже если ваш телефон теряет основную часть своего заряда уже к обеду, не стоит сразу винить в этом слабую батарею. Многие приложения работают в фоновом режиме и остановить это можно только умелой настройкой. Кроме того, некоторые виджеты и дополнительные возможности смартфона берут на себя большую часть заряда.

 NFC 

Модуль бесконтактной оплаты NFC вызывает много противоречий среди пользователей относительно расхода заряда. Для организации бесконтактной связи разработчики позаботились о внедрении интеллектуальных механизмов, благодаря которым расход батареи сводится к минимуму.

Однако чип NFC приводится в активность для обнаружения активных устройств для коннекта в окружении, именно в этом состоянии он потребляет больше энергии. Известно, что активная фаза работы чипа требует 40 мА при считывании или записи тегов, а в фоновом режиме он потребляет около 3 мА.

Снижен расход NFC в моделях, в которых модуль совмещен с чипом Bluetooth.

Always On Display (AOD)

Эта функция позволяет просмотреть наиболее важную информацию, такую как дата и время, на экране смартфона в заблокированном состоянии. При этом экономится энергия на включение-выключение телефона, а данные выводятся только в необходимый момент благодаря специальным датчикам приближения. Нажатия кнопок или касаний для задействования этой функции не требуется.

Несмотря на то, что экран с такой функцией практически всегда работает, отмечается значительная экономия заряда по сравнению с включенным аппаратом. Пользователь экономит время на активацию и блокировку экрана, при этом на неактивном дисплее задействованы только отдельные пиксели для отображения базовой информации. Однако расход батареи в моделях, поддерживающих эту функцию, возрастает.

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Живые обои и анимированные темы

Вполне логично, что анимация на экране смартфона ассоциируется с дополнительными затратами энергии. Однако, если следовать следующим рекомендациям, расход батареи живыми обоями будет практически не ощутим:

  • Следует выбирать приложения, в описании к которым заявлено сниженное энергопотребление. Такие программы изначально продуманы разработчиками таким образом, чтобы снизить затраты ресурсов на их работу.
  • Любоваться заставкой следует на минимальной яркости экрана, органично воспринимаемой глазом.
  • Снизить затраты энергии можно путем отключения автоматического обновления живых обоев и анимаций, что также следует сделать и для приложений, которые часто обновляются (например, всевозможные мессенджеры).

Эти действия помогут снизить энергозатрату на анимацию на экране до 10% в сутки.

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WQHD+, HDR и VR

Дополнительные настройки для передачи картинки виртуальной реальности, более качественной съемки видео увеличивают расход батареи смартфона на 25%. Если требования к графике телефона, нет необходимости коррекции изображений или видео, эти функции лучше отключить, либо перевести настройки на минимум для экономии заряда телефона.

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Облачные службы

Эти сервисы значительно облегчают жизнь и дают широкие возможности для передачи и хранения данных. Но в среднем использование хранилища (например, предустановленных сервисы Google на Android) увеличивает расход энергии на 15-20%. Снизить потребление заряда можно путем отключения облачных служб, в которых нет необходимости. Поскольку каждый из сервисов требует постоянного обновления, синхронизации данных и связи с сервером, что требует дополнительных энергозтрат.

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Гаджеты, Смартфоны, Батарея, Заряд.
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