Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года

Новости технологии:В этом году компания Xiaomi анонсировала немало смартфонов с топовыми характеристиками. Например, Mi 9, Mi Mix Alpha и Redmi K20 Pro (aka Mi 9T Pro).

Тем не менее, производитель на этом не останавливается и, похоже, готовит ещё одно флагманское устройство.

Что известно?

Об этом сообщил индийский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Аппарат могут показать уже до конца года. К сожалению, никаких подробностей об устройстве нет. Можно точно сказать, что это не Xiaomi CC9 Pro. Хотя аппарату и приписывают неплохие спецификации, но они точно не флагманские.

Возможно, речь идет о Xiaomi Mi Note 10, слухи о котором появились в начале месяца. Предположительно, новый смартфон возрожденной линейки будет флагманским. Скорее всего, его оснастят чипом Snapdragon 855 или Snapdragon 855 Plus.