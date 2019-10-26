Bethesda приобрела студию-разработчика мобильных игр

Новости технологии:Bethesda стала владельцем студии-разработчика мобильных игр Alpha Dog Games.

Bethesda Softworks расширила свои владения, прикупив в коллекцию студию Alpha Dog Games.

Что известно

Портфолио команды состоит из мобильных игр. Из стен Alpha Dog Games вышли MonstroCity: Rampage!, Wraithborne и условно бесплатный ремейк игры с Atari 7800 под названием Ninja Golf. Притом слияние состоялось явно не по причине «черной полосы» в Alpha Dog Games. Если верить Gamesindustry.biz, то MonstroCity: Rampage сумела пробиться в топ-100 игры в 103 странах мира.

По словам старшего вице-президента по разработке Bethesda Тодда Вона, компанию впечатлил подход Alpha Dog Games к разработке мобильных игр:

«На нас произвела впечатление команда Alpha Dog и ее приверженность качеству и глубине опыта в области мобильных устройств. Мы рады, что они присоединились к семье Bethesda».

Чем будет заниматься новая студия пока не ясно, но Bethesda не новичок в сфере мобильных игр. Компания ворвалась на рынок портативных развлечений с Fallout Shelter, в которую теперь можно поиграть даже на Tesla. Также на Android и iOS себя неплохо показали The Elder Scrolls: Blades и The Elder Scrolls: Legends, а совсем скоро на «мобилках» появится Commander Keen. Возможно, Alpha Dog Games отправят присматривать за существующими играми или же студию попросят сделать для Bethesda новый хит.