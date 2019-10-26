Dota Underlords получила новое "Большое обновление": подробности

Новости технологии:Valve выпустила обновления для игры Dota Underlords.

Valve выпустила «Большое обновление» для Dota Underlords, которое добавило в игру новый режим, больше героев и тех самых лордов.

Что нового

На арену Dota Underlords выходят лорды, в честь которых и названа игра. Перед каждой битвой игрок выбираете лорда, который возглавит команду и будет сражаться бок о бок с героями, применяя способности, давать улучшения и так далее. У каждого персонажа есть набор уникальных талантов. Например, Анессикс и Хобген имеют по 22 таланта, 11 из которых изначально закрыты и разблокируются игровым путем.

Valve также вводит «Парный режим», название которого говорит само за себя. В этом режиме игроки создают группу с другом и сражаются против семи других дуэтов. Всего на поле боя 16 игроков. Участники сражения все также нанимают и улучшают своих бойцов, но помимо этого могут передавать друг другу золото и героев. К тому же пары получают общий уровень и здоровье. Пока что в игре доступна только обычная версия парного режима, а рейтинговую Valve планирует добавить позже.

Обновление также добавит «Свободный режим», где игроки могут быстро воссоздать и протестировать различные ситуации, стратегии и опробовать героев.

Появились и новые альянсы — насекомые, целители, громилы и чемпионы. В лавке игроков ждут Безликий, Ио, Мать-паучиха и Командир легиона. В сумме список пополнился двенадцатью героями, которые сформировали новые альянсы и расширили существующие. Также Valve переработала баланс остальных героев.

Разработчики также ввели механику «Каталажка», которая каждые 24 часа блокирует 8–12 случайных героев. Несмотря на отсутствие героев, можно собрать все альянсы.

Также стоит отметить обновленный интерфейс на PC и мобильных устройствах. Valve улучшили разделы, включая главное меню и систему сообщений. К тому же добавили кнопки общения с напарниками в парном режиме.

Valve предупредила, что после выхода обновления временно выключит рейтинговый режим, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Когда же рейтинговый режим будет запущен вновь, то ранги игроков немного снизятся.