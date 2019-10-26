Компания Xiaomi принимает предзаказы еще до анонса Mi CC9 Pro (Фото)

Новости технологии:Xiaomi вовсю готовится к анонсу своего нового смартфона Mi CC9 Pro.

Утечки уже раскрыли некоторые характеристики модели, а теперь и сама компания начала принимать предварительные заказы на новинку.

Правда, пока покупателям предлагают "кота в мешке": до официальной презентации Xiaomi хранит молчание и не хочет раскрывать ни дизайн, ни характеристики, ни стоимость Xiaomi Mi CC9 Pro.

На изображении смартфон спрятан под красной тканью, а вместо цены указана стандартное число 9999 юаней.

Оформить предзаказ уже можно в крупных китайских онлайн-магазинах.

Чего ждать

Согласно утечкам, Xiaomi Mi CC9 Pro получит широкоформатный AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, игровой процессор Qualcomm Snapdragon 730G, камеру на 108 Мп с модулем Samsung ISOCELL Bright HMX, как у концептуального флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой, NFC-модуль, подэкранный сканер и ценник в районе $300.

По слухам, на международном рынке Xiaomi Mi CC9 Pro выйдет с другим названием - Pocophone F2.

Старт предзаказов указывает на то, что смартфон представят уже совсем скоро. Однако официальной даты релиза пока нет.