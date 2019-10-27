В Украине стартовали предзаказы на Pixel 4 и Pixel 4 XL: подробности

Новости технологии:Магазины Украины начали принимать предзаказы на Pixel 4 и Pixel 4 XL.

На днях за границей в продажу поступили новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. В России они официально продаваться не будут, а до Украины пока не доехали. Правда, некоторые магазины уже начали принимать предзаказы на новинки.

Что, где, почем

Оформить предзаказ уже можно в «Цитрусе». Здесь есть на выбор версии с 6/64 и 6/128 ГБ памяти, а также три расцветки.

За Pixel 4 просят 22 999 гривен (64 ГБ) и 24 999 гривен (128 ГБ), за Pixel 4 XL — 24 999 и 26 999 гривен соответственно. В США смартфоны обойдутся в $799/899 и $899/999, то есть на $100–200 дешевле.

Правда, в магазине уточняют, что «цена товара на момент отгрузки может отличаться от цены, указанной в предзаказе». Кроме того, продавцы не могут предоставить информацию о характеристиках и сборке, пока товара нет в наличии.

Зато покупатели смогут сэкономить: при оформлении предзаказа до 30 ноября устройство можно будет выкупить после старта продаж со скидкой 1000 гривен. Когда начнутся продажи — не уточняется.