Компания Red закрыла проект Hydrogen: смартфон с "голографическим" экраном

Новости технологии:Проект Hydrogen, компании Red, закрыт.

Компания Red, которая известна своими высококачественными камерами, заявила о закрытии проекта Hydrogen.

Что это такое?

В 2017 году Red представила свой первый смартфон Hydrogen One, главной особенностью которого стал «голографический» экран (если не считать странного дизайна). Он выдавал 3D-проекцию без специальных очков. Также производитель предлагал первоклассную систему камер и модульные компоненты для расширения функциональности гаджета.

Выход Hydrogen One постоянно откладывали. В результате он поступил в продажу только в октябре прошлого года, да и то в США и Мексике, еще и без обещанных модульных компонентов.

Смартфон оценили в $1295, после чего цена упала до $645.

Некоторое время ходили слухи о его преемнике — Hydrogen Two, однако теперь Red решила закрыть проект Hydrogen.

Что дальше

О закрытии объявил основатель компании Джим Дженнард, который был «у руля» с 1999 года. Сам он после этого решил уйти на пенсию.

«Мне только что исполнилось 70 и у меня проблемы со здоровьем, мне пора уходить на пенсию. Я закрываю проект Hydrogen и завершаю карьеру, в которую вошли Oakley, Red Digital Cinema и Hydrogen», — отметил Джим.

Он пообещал, что поддержка выпущенных смартфонов Hydrogen One продолжится. А компанию Red Digital Cinema теперь возглавят Джарред Лэнд (нынешний президент Red), Томми Риос (исполнительный вице-президент Red) и Джамин Джаннард (президент Red по маркетингу и креативу).