Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)
Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)
Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке
Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке
Хэй хочет устроить бой Усик - Чисора
Хэй хочет устроить бой Усик - Чисора
Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина
Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина

Один хорошо, а два - еще лучше: смартфоны Xiaomi получат по два аккумулятора

Один хорошо, а два - еще лучше: смартфоны Xiaomi получат по два аккумулятора
13:08 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Компания Xiaomi начала тестировать технологию с двумя батареями для будущих смартфонов.

Еще весной компания Xiaomi представила технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 17 минут. Однако пока ни один смартфон такую зарядку не получил (скорее всего, из-за перегрева). Но, похоже, у Xiaomi есть решение проблемы.

По инсайдерской информации, компания будет устанавливать в своих смартфонах двойные батареи. Это аккумулятор, состоящий из двух половинок. Именно такая конструкция позволит реализовать сверхбыструю зарядку.

Кстати, таким методом уже успешно пользуется Oppo. Например, двойные аккумуляторы получили смартфоны Find X и Reno Ace. В результате первый поддерживает зарядку мощностью 50 Вт, а вторая модель — 65 Вт.

 Необычная игрушка: Xiaomi выпустила умный кубик Рубика

Какая именно зарядка будет у Xiaomi — пока неизвестно, но мы все-таки надеемся на выход в следующем году флагмана с поддержкой технологии быстрой зарядки на 100 Вт. Нынешние модели ограничиваются Mi Charge Turbo с 40-Вт проводной зарядкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
03 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
04 Влияет ли группа крови на характер человека?
05 Новый кроссовер Geely Atlas: оценка эксперта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня
Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня
Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке
Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке
&quot;Пора переводить часы&quot;: Украина перешла на зимнее время
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time
HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь