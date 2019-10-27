Один хорошо, а два - еще лучше: смартфоны Xiaomi получат по два аккумулятора

Новости технологии:Компания Xiaomi начала тестировать технологию с двумя батареями для будущих смартфонов.

Еще весной компания Xiaomi представила технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 17 минут. Однако пока ни один смартфон такую зарядку не получил (скорее всего, из-за перегрева). Но, похоже, у Xiaomi есть решение проблемы.

По инсайдерской информации, компания будет устанавливать в своих смартфонах двойные батареи. Это аккумулятор, состоящий из двух половинок. Именно такая конструкция позволит реализовать сверхбыструю зарядку.

Кстати, таким методом уже успешно пользуется Oppo. Например, двойные аккумуляторы получили смартфоны Find X и Reno Ace. В результате первый поддерживает зарядку мощностью 50 Вт, а вторая модель — 65 Вт.

Какая именно зарядка будет у Xiaomi — пока неизвестно, но мы все-таки надеемся на выход в следующем году флагмана с поддержкой технологии быстрой зарядки на 100 Вт. Нынешние модели ограничиваются Mi Charge Turbo с 40-Вт проводной зарядкой.