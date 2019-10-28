Мал, да удал: крошечные дюймовые роботы-черви могут строить космические корабли

Новости технологии:Небольшие роботы, которые представила команда из Массачусетского технологического университета (MIT), сами ученые называют ассемблерными.

Одно из главных их преимуществ — они, двигаясь по объекту, который строят, рассматривают себя как часть этой структуры, поэтому могут навигировать себя.

"В основе этой технологии лежит новый тип роботехники", — объясняет профессор Нил Гершенфельд из MIT. Обычно роботы делятся на две большие группы: изготовленные из дорогих и нестандартных деталей для выполнения специфических задач, таких как заводская сборка автомобилей; или изготовленные из недорогих деталей для массового производства, но они могут часто ломаться.

По словам Гершенфельда, ассемблерные роботы — это совершенно новый класс устройств. Они проще, чем заводские роботы, более работоспособны, чем роботы из дорогих материалов и могут строить огромные сооружения — например, самолеты, ракеты или мосты.

Одним из преимуществ ассемблерных роботов является то, что им не нужны дорогостоящие навигационные системы, чтобы ориентироваться в пространстве. Вместо этого роботы двигаются по отношению к элементам здания. По мере добавления ячеек, роботы регулируют свое положение к конструкции.

Специальное программное обеспечение позволяет группам инженеров, которые управляют ассемблерными роботами, работать вместе, ускоряя производство. Это позволяет каждому подразделению координировать свою работу и не мешать другим роботам. NASA и Airbus SE, спонсоры исследования, уже заинтересованы в потенциальном внедрении данной технологии в своих производствах.