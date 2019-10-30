Скачать
Среда, 30.10.2019
Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа
Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа
Украинцам введут новые правила покупки валюты
Украинцам введут новые правила покупки валюты
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина

Представлен умный телевизор Huawei Smart Screen

Представлен умный телевизор Huawei Smart Screen
13:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Сейчас компания выпустила телевизор в новом варианте цвета Mocha Gold (мокко золото), который должен придать ему более роскошный вид.

Китайский производитель Huawei провел в Китае презентацию, в рамках которой анонсировала несколько продуктов, в том числе 65-дюймовую модель телевизора Smart Screen. Как сообщает gizmochina.com, Huawei Smart Screen известный также как Huawei Smart TV.

Эту модель представили в конце сентября. 

Чем интересна модель? Huawei Smart Screen оснащен 4K дисплеем Quantom Dot, который имеет разрешение 3840x2160 пикселей, 100% цветовой охват NTSC и динамическую компенсацию изображения MEMC.

Новинка работает на фирменном чипе HiSilicon, который поставляется с двумя ядрами Cortex-A53 и двумя ядрами Cortex-A73, а также четырехъядерным графическим процессором G51. Также телевизор оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

"Умный дверной замок": Xiaomi представила очередную новинку

Huawei Smart Screen получил эксклюзивную интеллектуальную звуковую систему 8+1+1, которая имеет шесть широкополосных динамиков, два высокочастотных динамика и один низкочастотный.

Еще одна интересная фишка телевизора – выдвижная камера на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает разрешение FullHD для видеосвязи и может адаптироваться к изменениям освещения.

Цена. Huawei Smart Screen в цвете Mocha Gold оценен на китайском рынке в 6999 юаней (это 992 доллара или 24 500 гривен).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Huawei, Телевизор, Технологии, Техно, Умный телевизор, Huawei Smart Screen, Телевизор Huawei Smart Screen.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
03 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Netflix разделит финальный сезон &quot;Люцифера&quot; на 2 части
Netflix разделит финальный сезон "Люцифера" на 2 части
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь