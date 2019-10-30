Представлен умный телевизор Huawei Smart Screen

Новости технологии:Сейчас компания выпустила телевизор в новом варианте цвета Mocha Gold (мокко золото), который должен придать ему более роскошный вид.

Китайский производитель Huawei провел в Китае презентацию, в рамках которой анонсировала несколько продуктов, в том числе 65-дюймовую модель телевизора Smart Screen. Как сообщает gizmochina.com, Huawei Smart Screen известный также как Huawei Smart TV.

Эту модель представили в конце сентября.

Чем интересна модель? Huawei Smart Screen оснащен 4K дисплеем Quantom Dot, который имеет разрешение 3840x2160 пикселей, 100% цветовой охват NTSC и динамическую компенсацию изображения MEMC.

Новинка работает на фирменном чипе HiSilicon, который поставляется с двумя ядрами Cortex-A53 и двумя ядрами Cortex-A73, а также четырехъядерным графическим процессором G51. Также телевизор оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Huawei Smart Screen получил эксклюзивную интеллектуальную звуковую систему 8+1+1, которая имеет шесть широкополосных динамиков, два высокочастотных динамика и один низкочастотный.

Еще одна интересная фишка телевизора – выдвижная камера на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает разрешение FullHD для видеосвязи и может адаптироваться к изменениям освещения.

Цена. Huawei Smart Screen в цвете Mocha Gold оценен на китайском рынке в 6999 юаней (это 992 доллара или 24 500 гривен).