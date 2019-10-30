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"Самый умный" голосовой помощник: рейтинг известных приложений (Фото)

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"Самый умный" голосовой помощник: рейтинг известных приложений (Фото)
16:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Аналитическая компания Perficiend Digital решила исследовать, какой из помощников можно признать наиболее передовым.

Google, Apple, Amazon, Microsoft и другие компании постоянно работают над улучшением своих голосовых ассистентов, чтобы научить их лучше распознавать язык и запросы пользователей.

В тесте приняли участие сразу несколько голосовых помощников: Cortana от Microsoft, Google Assistant, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Оценивалась качество ответов и то, насколько хорошо ассистент адаптирован к языку и способен понимать запросы пользователя.

Рейтинг лучших голосовых ассистентов. Google Assistant ответил правильно практически на 90% вопросов. Его ответы были оценены как "полные и правильные". Вторую строчку заняла версия Google Assistant, предварительно установленная на умную колонку Google Home. Результат помощника - 85%. Замыкает тройку лидеров еще одна версия помощника от Google на базе Home Hub.

Серый - "полные правильные ответы"; красный - попытка ответить

Результат Siri от Apple - 70%. Следом разместился голосовой ассистент Alexa от Amazon с результатом в 67% правильных ответов. Тяжелее всего ответы давались Cortana от Microsoft. Помощник сумел ответить правильно лишь на половину вопросов.

Развитие голосовых ассистентов за последние три года

Авторы исследования также показали прогресс в развитии ассистентов за последние три года. Интересно, что Siri стала отвечать неправильно гораздо чаще, чем раньше. Странная ситуация и с ассистентом Cortana. За последний год помощник хуже стал отвечать на поставленные вопросы практически в два раза.

Количество неправильных ответов

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Не трудно догадаться, что победителем тестирования признали голосовой ассистент от Google, качество и точность ответов которого значительно улучшились за последние три года.

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Google, Apple, Microsoft, Amazon, Самый умный, Голосовой помощник, Perficiend Digital.
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