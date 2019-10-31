Samsung представила гнущийся смартфон (Видео)

Новости технологии:На презентации в Нью-Йорке компания Microsoft представила смартфон Surface Duo с двумя отдельными экранами, которые можно разворачивать на 360°.

Южнокорейская компания Samsung представила концепцию гибкого смартфона, который, по словам разработчиков, изменит способ использования привычного устройства. Об этом сообщает The Verge.

"Samsung представила концепцию нового гибкого смартфона на конференции разработчиков компании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в компании не обнародовали название нового смартфона, который можно будет сгибать вдвое, но добавили, что он не только легко сможет помещаться в кармане, но и вообще изменит способ использования телефона.

Так же неизвестно, когда компания планирует начать продажу новинки.

Surface Duo должен появиться в продаже в конце 2020 года. Точную дату и цену компания не назвала.