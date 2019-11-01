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Lifecell первым протестирует 5G в Украине: все подробности

Lifecell первым протестирует 5G в Украине: все подробности
07:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:В Украине впервые протестируют мобильный интернет 5G

Компании lifecell и Ericsson с 1 декабря запускают в Украине тестирование мобильного интернета 5G. Тестовые работы продлятся полгода – до 31 мая 2020 года.

Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации.

Как сказано в сообщении, они получили предложение от компаний о тестировании технологии 5G. При этом в комиссии уже предложили ряд мер для предотвращения вредных помех, возможных при демонстрации оборудования.

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После этого направит свое решение компании Ericsson, Генштабу и Центру радиочастот Украины.

Высокоскоростной интернет в Украине. Это еще один шаг к полному покрытию территории Украины мобильным интернетом. Недавно Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком подписали совместный меморандум. Главная цель этого меморандума – обеспечение максимального покрытия скоростным интернетом (поколение 4G и 5G) всей территории Украины.

Что такое 5G и его привилегии:

Это 5 поколение мобильной сети. Этот стандарт придет на смену существующему 4G. По прогнозам аналитиков настоящий "5G бум" начнется в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат.

Эксперты планируют несколько этапов внедрения сетей пятого поколения: сначала заработает 5G NR Non stand-alone, которая будет использовать уже существующую сеть 4G LTE eNB, позже 5G получит собственные частоты.

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Ericsson, Смартфоны, Vodafone, 4G, 5G, lifecell.
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