Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Новости технологии:Подробности анонса Overwatch 2 от Blizzard.

Blizzard подтвердила и третью утечку, анонсирована Overwatch 2 на сцене BlizzCon 2019.

Что известно

В Overwatch 2 появятся сюжетные миссии, а также новый режим Натиск. Как и говорилось в утечках, баталии в новых условиях будут проходить на карте, которая базируется в местном Торонто. Разработчики также добавили «героические миссии», который Blizzard описали как кооперативные задания с упором на сюжет. Overwatch 2 вообще делает ставку на PvE, так что теперь игроки смогут сражаться не только друг против друга, но плечом к плечу.

Уже существующие персонажи получат обновленный внешний вид, к тому же в Overwatch 2 появится «множество» новых героев, вроде Эхо и Соулджорн. Blizzard показала новичков только мельком, но пообещала рассказать больше со временем.

Игроки смогут перенести заработанные награды, вроде значков, эмоций и прочего, из оригинальной Overwatch в Overwatch 2. К тому же обе игры будут существовать параллельно, пополняясь новыми героями, картами и другим контентом.