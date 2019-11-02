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Суббота, 02.11.2019
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"Король пал": Blizzard показала новое дополнение для World of Warcraft (Видео)

"Король пал": Blizzard показала новое дополнение для World of Warcraft (Видео)
01:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:BlizzCon 2019: Blizzard анонсировала дополнение для World of Warcraft.

Вслед за Diablo 4 компания Blizzard анонсировала дополнение Shadowlands для World of Warcraft.

Что известно

Анонс World of Warcraft: Shadowlands сопроводили трейлером, в котором Сильвана пришла к Королю-Личу, Болвару Фордрагону, отобрала его корону и уничтожила ее. Своими действиями героиня открыла проход в Темные земли, загробный мир вселенной Warcraft, куда теперь отправятся и геймеры.

В Shadowlands игроков ждут новые зоны — Revendreth, Ardenweald, Maldraxxus и Bastion. Главной задачей приключенцев в станет восстановление баланса между жизнью и смертью.

Игроки также смогут заключить союз с ковенантами, которые и правят Темными землями. По словам Blizzard, выбор повлияет на сюжетную линию, а также способности персонажа. К тому же в загробном мире геймеры повстречаются с погибшими героями мира Warcraft.

Вместе с новыми землями в World of Warcraft заглянет обновленная система прогресса. Герои максимального уровня начнут свой путь в расширении с 50 уровня, а потолком станет 60 уровень.

Выйдет World of Warcraft: Shadowlands на PC в следующем году, но Blizzard уже принимает предзаказы.

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World of Warcraft, Игра, Blizzard, Wow, Shadowlands.
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