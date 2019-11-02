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Суббота, 02.11.2019
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Blizzard анонсировала Diablo 4: подробности (Видео)

Blizzard анонсировала Diablo 4: подробности (Видео)
01:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Blizzard на BlizzCon 2019 показала первый геймплей Diablo 4.

Сюрприза не получилось и ожидаемо на церемонии открытия BlizzCon 2019 компания Blizzard анонсировала Diablo 4.

Что известно

Анонсировали игру, показав пафосный трейлер, который подтвердил, что главным злодеем в этот раз станет Лилит. По словам разработчиков, игроков ждет мрачная атмосфера с насилием, кровью, оккультной символикой и прочими прелестями. Из играбельных классов анонсировали только волшебника, варвара и друида. По классике, игроков ждет вид сверху и кооператив.

Игровой директор Луис Баррига отметил, что на этот раз геймеры смогут встретить других игроков, посетив дружественные города, подземелья и PVP-зоны. К тому же локации в Diablo 4 станут бесшовными, и приключенцы смогут побывать в Лесах Скогслена, Холодных землях, Бесплодной степи, Хавезаре и Пустынном Кеджистане.

Выпустят Diablo 4 на PlayStation 4, Xbox One и PC, но даты релиза пока нет. В то же время посетители BlizzCon 2019 уже могут оценить демо-версию прямо на стенде игры.

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Игра, Blizzard, Diablo 4, BlizzCon 2019.
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