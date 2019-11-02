Мобильный оператор "ТриМоб" запустил eSIM в Украине

Новости технологии:Оператор ТриМоб ввел в пользование eSIM.

Оператор ТриМоб первый в Украине анонсировал запуск eSIM.

Что это такое

eSIM — это встроенная или электронная SIM, которая работает благодаря специальному чипу в смартфоне. То есть для работы сети не надо открывать слот и вставлять туда пластиковую SIM-карту. Ещё одним преимуществом eSIM является то, что чип может использовать сразу несколько разных номеров. Например, один личный, а другой — рабочий.

Кто поддерживает

Согласно ТриМоб, услугу eSIM поддерживают следующие устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPad Pro 12.9" (3 gen), iPad Pro 11", iPad Air 10.5", iPad mini 5, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL и Microsoft Surface Pro.

Цена и как купить

Заказать eSIM можно уже сейчас на официальном сайте оператора. Пока что есть только один тариф — «Интернет М». За него придётся отдать 250 грн.