Скачать
Суббота, 02.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Мобильный оператор "ТриМоб" запустил eSIM в Украине

Мобильный оператор "ТриМоб" запустил eSIM в Украине
01:50 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Оператор ТриМоб ввел в пользование eSIM.

Оператор ТриМоб первый в Украине анонсировал запуск eSIM.

Что это такое

eSIM — это встроенная или электронная SIM, которая работает благодаря специальному чипу в смартфоне. То есть для работы сети не надо открывать слот и вставлять туда пластиковую SIM-карту. Ещё одним преимуществом eSIM является то, что чип может использовать сразу несколько разных номеров. Например, один личный, а другой — рабочий.

Кто поддерживает

Согласно ТриМоб, услугу eSIM поддерживают следующие устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPad Pro 12.9" (3 gen), iPad Pro 11", iPad Air 10.5", iPad mini 5, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL и Microsoft Surface Pro.

Цена и как купить

Заказать eSIM можно уже сейчас на официальном сайте оператора. Пока что есть только один тариф — «Интернет М». За него придётся отдать 250 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Связь, Оператор, Телефон, ТриМоб, eSIM.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
03 В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий
04 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
05 В "Слуге народа" хотят легализовать самогоноварение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Укрзализныце&quot; сократят административный персонал
В "Укрзализныце" сократят административный персонал
В столичном метро возможны изменения в работе
В столичном метро возможны изменения в работе
Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции
Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции
Звезда &quot;Игры престолов&quot; сыграет в постапокалиптическом сериале &quot;Сквозь снег&quot;
Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь