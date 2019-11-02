Скачать
Суббота, 02.11.2019
Арахамия сообщил, что комитет по нацбезопасности проведет заседание в Золотом
Арахамия сообщил, что комитет по нацбезопасности проведет заседание в Золотом
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Halo The Master Chief Collection: детали и системные требования

Halo The Master Chief Collection: детали и системные требования
04:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новая Halo от 343 Industrie: раскрыты детали.

343 Industries прервала молчание и рассказала больше подробностей о Halo: The Master Chief Collection.

Системные требования

Разработчики показали системные требования для Halo: Reach, притом исключительно для Steam-версии игры. По словам 343 Industries, пользователям Windows Store придется готовиться к другим требованиям. Чтобы запустить игру с минимальными настройками графики, готовьте процессор не хуже Intel i3550, видеокарту от GeForce GTS 450 и 8 ГБ оперативной памяти.

Мультиплеер

343 Industries напомнили, что обновленная Halo: Reach выйдет на Xbox One и PC, но кросс-плея на старте не будет. Разработчики, возможно, добавят совместную игру, но пока думают над этим. В то же время прогресс сюжетной кампании позволят переносить между платформами уже на старте.

Разработчики также обещают перенести основные мультиплеерные режимы, вроде «Вторжения» и «Хардкорного режима». С полным списком можете ознакомиться на сайте 343 Industries.

К тому же разработчики перенесут около 6.6 миллионов карт и 2.6 миллиона режимов из редактора Forge в Halo 3, Halo: Reach и Halo 4 для Xbox 360. Игроки на PC и Xbox One получат это добро уже на старте, но сам редактор и функция для записи роликов Theater появятся уже после релиза Halo: Reach.

Из нового 343 Industries добавят систему прогрессии, которая будет учитывать достижения среди всех игр в The Master Chief Collection. По современным традициям, в мультиплеер Reach завезут сезоны, и в первом из них игроки будут зарабатывать очки для разблокировки элементов кастомизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Компьютерная игра, Игра, Системные требования, Halo The Master Chief Collection.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
03 В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий
04 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
05 В "Слуге народа" хотят легализовать самогоноварение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео о протестах в Ираке: Правительству нужно прислушаться к народу
Помпео: Правительству Ирака нужно прислушаться к народу
В столичном метро возможны изменения в работе
В столичном метро возможны изменения в работе
Грузовик с 39 трупами: жертвы были вьетнамцами
Грузовик с 39 трупами: жертвы были вьетнамцами
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь