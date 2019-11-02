Halo The Master Chief Collection: детали и системные требования

Новости технологии:Новая Halo от 343 Industrie: раскрыты детали.

343 Industries прервала молчание и рассказала больше подробностей о Halo: The Master Chief Collection.

Системные требования

Разработчики показали системные требования для Halo: Reach, притом исключительно для Steam-версии игры. По словам 343 Industries, пользователям Windows Store придется готовиться к другим требованиям. Чтобы запустить игру с минимальными настройками графики, готовьте процессор не хуже Intel i3550, видеокарту от GeForce GTS 450 и 8 ГБ оперативной памяти.

Мультиплеер

343 Industries напомнили, что обновленная Halo: Reach выйдет на Xbox One и PC, но кросс-плея на старте не будет. Разработчики, возможно, добавят совместную игру, но пока думают над этим. В то же время прогресс сюжетной кампании позволят переносить между платформами уже на старте.

Разработчики также обещают перенести основные мультиплеерные режимы, вроде «Вторжения» и «Хардкорного режима». С полным списком можете ознакомиться на сайте 343 Industries.

К тому же разработчики перенесут около 6.6 миллионов карт и 2.6 миллиона режимов из редактора Forge в Halo 3, Halo: Reach и Halo 4 для Xbox 360. Игроки на PC и Xbox One получат это добро уже на старте, но сам редактор и функция для записи роликов Theater появятся уже после релиза Halo: Reach.

Из нового 343 Industries добавят систему прогрессии, которая будет учитывать достижения среди всех игр в The Master Chief Collection. По современным традициям, в мультиплеер Reach завезут сезоны, и в первом из них игроки будут зарабатывать очки для разблокировки элементов кастомизации.