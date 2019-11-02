LG выпустила Android 9 Pie для смартфона LG V20

Новости технологии:Смартфон LG V20 получил Android 9 Pie.

Компания LG анонсировала Android 9 Pie для своего флагманского смартфона 2016 года — LG V20. Об этом сообщили на сайте LG.

Что известно

Обновление пока начали получать пользователи устройства в Корее. В других регионах новое ПО появится чуть позже. С прошивкой смартфон получил все основные особенности системы. Например, изменённый дизайн интерфейса, навигационные жесты управления, функцию Digital Wellbeing, новый энергосберегающий режим и многое другое.

Что ещё

Кроме анонса стабильной версии Android 9 Pie для LG V20, корейский производитель пообещал обновить свой актуальный флагман LG G8 ThinQ до Android 10 в этом году.