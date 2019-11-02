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Death Stranding: Критики оценили новую игру от Хидео Кодзимы

Death Stranding: Критики оценили новую игру от Хидео Кодзимы
05:09 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Игровая пресса оценила новый проект Хидео Кодзимы.

Геймеры смогут поиграть в Death Stranding только 8 ноября на PlayStation 4, но игровая пресса уже успела оценить новый проект Хидео Кодзимы.

Как оценили

Спустя 63 обзора критиков рейтинг игры на Metacritic остановился на отметке в 84 балла. PushSquare поставили игре максимальные 100 баллов. В плюсы Death Stranding автор обзора записал цепляющий сюжет, персонажей, «отличные механики доставки» и графику на PS4 Pro.

Hardcoregamer поставили проекту Кодзимы только 70 баллов. По словам журналиста, опасения геймеров подтвердились и Death Stranding по большей части состоит из «курьерских миссий», что делает игру однообразной. В то же время проект может похвастаться боевой системой, стелсом, проработанным миром и графикой.

«Death Stranding — ничто из того, что я когда-либо играл. Красивая, захватывающая, разбивающая сердце, расстраивающая, эпическая, ошеломляющая и совершенно чокнутая. Я смеялся, плакал, проклинал и очень много ходил в туалет», — TheSixthAxis, 100 баллов.

«Death Stranding — это не „веселая“ игра, но это важный и значимый опыт, который приносит свои плоды благодаря каждому разочарованию и уловке», — PlayStation LifeStyle, 95 баллов. «Death Stranding — это амбициозная игра, наполненная множеством различных механик и идей, которые почти всегда хорошо сочетаются друг с другом. Сюжет и актерская игра фантастические, а их визуальные эффекты — вещь прекрасная, не говоря уже о мощном саундтреке», — God is a Geek, 90 баллов.

«Реальная проблема заключается в том, что игровой процесс Death Stranding на самом деле настолько прост, как кажется, и элементы вокруг него — сюжетная, боевая и миссии — не удовлетворяют достаточно, чтобы закрепиться и привлечь игроков», Game Informer, 70 баллов.

«Таинственный проект Кодзимы мог бы быть эпическим благодаря некоторым моментам, но не может вывести вес ожиданий»,- Gamesradar, 70 баллов.

Оценки: Death Stranding:

  • Screen Rant — 100
  • Push Square — 100
  • We Got This Covered — 100
  • TheSixthAxis — 100
  • PlayStation LifeStyle — 95
  • GameSpot — 90
  • God is a Geek — 90
  • VideoGamer — 80
  • Destructoid — 80
  • Digital Trends — 70
  • Game Informer — 70
  • USgamer — 70
  • TrueGaming — 70
  • Hardcore Gamer — 70
  • GamesRadar+ — 70
  • IGN — 68
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Игра, PlayStation 4, Хидео Кодзима, Death Stranding.
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