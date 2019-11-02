Xiaomi раскрыла основные характеристики камеры Xiaomi Mi Note 10

Новости технологии:Xiaomi Mi Note 10: раскрыты основные характеристики смартфона.

До анонса смартфона Xiaomi Mi Note 10 (aka CC9 Pro) остаются считанные дни, а производитель продолжает делиться подробностями о новинке.

Что на этот раз

На этот раз компания опубликовала спецификации камер устройства. Как и предполагалось ранее, основной модуль в смартфоне будет Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп, как у концептуального флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha.

Кроме него, аппарат также получит 5-мегапиксельный супер-телевик OmniVision OV08A10 с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, 20-мегапиксельный ширик Sony IMX350, 12-мегапиксельный объектив для портретных фотографий Samsung S5K2L7 и 2-мегапиксельную камеру для макросъёмки. Основной модуль и телеобъектив будут поддерживать оптическую стабилизацию картинки.

Напомним, Xiaomi Mi Note 10 (aka CC9 Pro) ещё оснастят AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом, игровым процессором Snapdragon 730G и аккумулятором на 5200 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт. Новинку в Китае покажут 5 ноября, а глобальная презентация смартфона пройдёт в Польше на неделю позже — 14 ноября.