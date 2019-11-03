В Украине появились фитнес-браслеты от Huawei (Фото)

Новости технологии:В Украине стартовали продажи фитнес-браслетов Huawei Band 4 и Huawei Band 4e.

Компания Huawei объявляет о старте продаж в Украине фитнес-трекеров Huawei Band 4 и Huawei Band 4e.

Что умеют

Старший Band 4 получил 0,96-дюймовый OLED-дисплей.

У младшего Band 4e 0,5-дюймовый экран. У обоих на выбор есть разные циферблаты.

Huawei Band 4 поддерживает 9 спортивных режимов. В Huawei Band 4е доступен также баскетбольный режим. Он позволяет отслеживать такие данные, как высота прыжков, расстояние, сожженные калории, средняя и максимальная скорость движения во время игры в баскетбол. В комплект Huawei Band 4е также входит специальная пряжка, с помощью которого капсулу можно крепить на одежду или обувь для более точного анализа фитнес-активности.

Также есть контроль сердечного ритма, функции интеллектуального отслеживания движения, мониторинга сна, поиска телефона с помощью Bluetooth и оповещения о полученных сообщениях и звонках.

Фитнес-трекеры получили защиту от воды с уровнем 5 АТМ. Band 4 заряжается через USB-порт, разъем встроен прямо в ремешок. Одного заряда хватит на более 7 дней работы, у Band 4e — до 12 дней нормального пользования.

Кроме того, с помощью Huawei Band 4 можно управлять камерой смартфона — делать фото на расстоянии, не касаясь дисплея смартфона.

Сколько?

Huawei Band 4 оценили в 999 гривен, Huawei Band 4e — 499 гривен. Продажи стартовали 1 ноября.