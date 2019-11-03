Diablo Immortal: Blizzard показала геймплей мобильной новинки (Видео)

Новости технологии:Blizzard представила Diablo Immortal: подробности.

На BlizzCon 2019 компания Blizzard представила Overwatch 2, Diablo 4 и новое дополнение для World of Warcraft, но и не забыла вспомнить о мобильной Diablo Immortal.

Что известно

Blizzard напомнила, что игроков ждет мультиплеер, PvP, подземелья, шесть классов героев и горы лута. По новой информации, в Diablo Immortal появилась механика суперспособности. Убивая врагов, персонаж накапливает шкалу энергии, которой «игроки могут усилить автоатаку, обрушив на врага удар сокрушительной силы».

В игре также появится легендарное снаряжение, влияющее на способности персонажа. Например, игроки смогут превратить огненные шары (умение «Ожог») в морозные сферы или преобразовывать стрелы в гранаты при использовании умения «Обстрел».

Blizzard все еще не готова объявить дату релиза, но пообещала, что Diablo Immortal будет долго жить и обновляться. После релиза в игру завезут новые подземелья, боссов, добычу и даже классы.