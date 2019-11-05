Huawei Nova 6 5G появился в красной градиентной расцветке

Новости технологии:Популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал очередное изображение смартфона Huawei Nova 6 5G.

Что показал?

В этот раз новинка предстала в необычной красной расцветке с градиентом и фирменным логотипом модели. Кроме этого, изображение ещё раз подтверждает, что аппарат получит «дырявый» дисплей с двойной фронтальной камерой, а также основную с четырьмя модулями и сканер отпечатков пальцев на боковой стороне.

Что известно?

К сожалению, информации о характеристиках смартфона толком нет. Мы лишь знаем, что новинку оснастят широкоформатным IPS-дисплеем и фирменным топовым чипом Kirin 990 со встроенным модемом 5G.

Когда ждать?

Презентация Huawei Nova 6 5G должна состояться в начале декабря.