Xiaomi начала рекламировать Mi Note 10 в Украине (Фото)

Новости технологии:Сегодня состоялась премьера смартфона Xiaomi CC9 Pro. На международном рынке этот смартфон выйдет под другим названием - Mi Note 10.

Что известно?

Правда, пока представители компании немногословны, а рекламные постеры делают акцент на пентакамере устройства. И не зря: у основной камеры сразу 5 модулей и 4 вспышки, и здесь впервые используется 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX. Специалисты DxOMark поставили ей высший балл, поэтому сейчас Xiaomi CC9 Pro - один из лучших камерофонов (наравне с Huawei Mate 30 Pro).

На странице Xiaomi Ukraine говорится, что Mi Note 10 точно будет продаваться в Украине. Но характеристики, цену и дату старта продаж не называют - советуют дождаться официального анонса.

Раскрыты характеристики всех пяти камер в Xiaomi Mi Note 10

Целый набор камер для самых разных задач.Xiaomi за несколько дней до презентации поделилась информацией о камерах в смартфоне Mi Note 10...

Источник https://t.co/GCWOqkzuhK, Хайтек

Прочитать https://t.co/3NMAIYzu5L pic.twitter.com/7C70dTl6DT — (@TeXn0Pro) 1 ноября 2019 г.

Кстати, релиз Mi Note 10 за пределами Китая ожидается уже завтра, 6 ноября, в Испании. 14 ноября смартфон приедет в соседнюю Польшу, поэтому и до Украины новинка, скорее всего, доберется уже совсем скоро.