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Xiaomi начала рекламировать Mi Note 10 в Украине (Фото)

Xiaomi начала рекламировать Mi Note 10 в Украине (Фото)
21:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Сегодня состоялась премьера смартфона Xiaomi CC9 Pro. На международном рынке этот смартфон выйдет под другим названием - Mi Note 10.

Что известно?

Правда, пока представители компании немногословны, а рекламные постеры делают акцент на пентакамере устройства. И не зря: у основной камеры сразу 5 модулей и 4 вспышки, и здесь впервые используется 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX. Специалисты DxOMark поставили ей высший балл, поэтому сейчас Xiaomi CC9 Pro - один из лучших камерофонов (наравне с Huawei Mate 30 Pro).

На странице Xiaomi Ukraine говорится, что Mi Note 10 точно будет продаваться в Украине. Но характеристики, цену и дату старта продаж не называют - советуют дождаться официального анонса.

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Кстати, релиз Mi Note 10 за пределами Китая ожидается уже завтра, 6 ноября, в Испании. 14 ноября смартфон приедет в соседнюю Польшу, поэтому и до Украины новинка, скорее всего, доберется уже совсем скоро.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Xiaomi, Презентация смартфона, В Украине, Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10, Xiaomi CC9 Pro.
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