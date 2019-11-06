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Две эксклюзивные игры PlayStation 4 "уходят на пенсию"

Две эксклюзивные игры PlayStation 4 "уходят на пенсию"
13:47 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Пока одни игры радуют миллионы игроков, другие давно потеряли аудиторию и Sony готовится закрыть сервера двух эксклюзивов.

Компания анонсировала отключение серверов двух эксклюзивов PlayStation 4 — Singstar и Driveclub. К счастью, игры не исчезнут, но потеряют онлайн-функции, так что фанаты смогут продолжать играть в одиночестве.

Singstar отключат 31 января 2020 года. Для существующих игроков шоу продолжится и они смогут использовать загруженные треки и скачивать уже купленные.

В то же время проект не будет пополняться новыми песнями. К тому же игрокам закроют доступ к социальным функциям, вроде публикации записанных клипов, и отключат некоторые достижения, связанные с онлайном.

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Driveclub отключат 31 марта 2020 года, к тому же игра уже исчезла из PlayStation Store. Как и в случае с Singstar, пользователи смогут продолжить играть или загрузить проект из библиотеки, но доступ к мультиплееру и соответствующим достижениям будет закрыт.

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Игры, PlayStation 4, Driveclub, Singstar.
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