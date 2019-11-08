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Боевых роботов США обучают пониманию голосовых команд (Видео)

Боевых роботов США обучают пониманию голосовых команд (Видео)
02:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Американские военные научили боевых роботов понимать голосовые команды и ориентироваться на местности.

Исследовательская лаборатория Армии США (ARL) представила технологию ориентации на местности и анализа объектов для роботизированных боевых систем. С помощью распознавания голосовых команд американские военные смогут создавать подразделения типа "люди — роботы", где роботы будут выполнять функции, аналогичные обычным военным.

Первые удачные эксперименты по созданию такого типа систем прошли в октябре 2019 года, пишет MIT Technology Review. Созданная система состоит из вычислительного блока на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7, лидара и оптико-электронных камер.

В основе устройства лежит нейросеть, которая может распознавать карту местности и объекты на ней, присваивать им семантические марки и модернизировать ее с помощью голосовых команд. Например, штаб может дать команду роботу "Посмотри, что происходит за зданием". В случае, если на карте есть несколько меток "здание", он сначала спросит, за каким именно: только после этого будет выполнять команду.

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В рамках первых тестирований военные проверяли систему на небольшой четырехколесном роботе Husky с манипулятором. Он должен был расчистить местность, убрать мусор с дороги, провести разведку и самостоятельно определить, какие именно объекты может схватить своим манипулятором.

Два из трех заданий давались роботу голосовыми командами. Во время одной из команд устройство зависло и его пришлось перезагружать, поэтому она считается выполненным только частично.

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США, Роботы, Боевые роботы, Нейросеть.
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