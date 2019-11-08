YouTube изменил дизайн главной страницы

Новости технологии:Теперь ничего лишнего на главной странице, только контент!

В 2018 году Google внедрила в YouTube новый плеер так, что этого почти никто не заметил. В пятницу, 8 ноября, многие пользователи YouTube могли заметить, что дизайн главной страницы получил новый дизайн в десктопной версии.

На данный момент YouTube находится в процессе развертывания переработанной версии своей главной страницы для мобильных устройств и настольных компьютеров. Известно, что новый внешний вид призван "помочь найти следующее отличное видео для просмотра" и включает в себя ряд тонких изменений.

Таким образом в первую очередь в YouTube увеличились эскизы видео и добавлена функция предварительного просмотра в более высоком разрешении. Так как эскизы увеличились в размерах, то количество рекомендуемых видео в одной строке уменьшилось – вместо пяти их будет четыре. Также было расширено количество символов в названии видеороликов, чтобы пользователи имели возможность получить как можно больше информации о контенте.

Чтобы находить ролики любимых авторов было проще, на домашней странице YouTube под каждым видео теперь будут показаны значки каналов. Каждому из авторов это позволит привлечь внимание зрителей.

Также изменениям подверглась функция очереди просмотра. Компания Google услышала просьбы пользователей и интегрировала возможность добавлять видео в очередь, не прерывая воспроизведение текущего ролика. Но все-таки после закрытия браузера очередь будет очищена. Теперь чтобы сохранить понравившиеся ролики навсегда, нужно будет добавить их в плейлист "Смотреть позже".

Непосредственно появилась полезная функция скрытия рекомендаций с определенных каналов. Если вам не хочется видеть на главной странице контент определенного автора, то можете нажать на значок меню в виде трех точек под роликом и выберите "Не рекомендовать видео с этого канала".

Отметим, что в ближайшее время в YouTube появится и еще одна функция: тематические подборки контента на домашней странице и в разделе "Следующее". На компьютерах и планшетах она пока что недоступна, но ею уже можно пользоваться в приложении для Android.

На данный момент не все пользователи могут видеть новый дизайн YouTube. В первую очередь его увидели пользователи подписки Premium, а позднее смогут оценить все посетители видеохостинга. Обновление будет выкатываться постепенно, потому если домашняя страница у вас не обновлена, то стоит немного подождать – новый дизайн появится со дня на день.