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Маск рассказал, что нужно для колонии на Марсе

Маск рассказал, что нужно для колонии на Марсе
11:52 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости технологии:Глава SpaceX сообщил, что потребуется для постройки колонии на cоседней планете.

Для создания поселения на Марсе потребуется построить и запустить около тысячи ракет Starship, а на развитие инфраструктуры уйдёт до 20 лет.

Об этом написал глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Маск объяснил, что для создания колонии на Марс необходимо доставить "миллионы тонн" оборудования и ресурсов, но так как Земля и Марс сближаются только раз в два года, проводить запуски постоянно не получится.

Работа над Starship ещё не завершена. Маск представил проект многоразовой ракеты в сентябре 2019 года. По его расчётам, первые полёты Starship с экипажем на орбиту могут начаться в середине 2020 года. Глава SpaceX рассчитывает, что к моменту строительства базы на Марсе каждый полёт Starship будет обходиться компании не дороже, чем в 2 млн долларов.

Starship рассчитан на максимально повторное использование и сможет летать в космос до трёх раз в сутки с перерывами на обслуживание и дозаправку. Один корабль сможет совершать около тысячи полётов в год, надеется глава SpaceX.

"Если мы построим столько же кораблей Starship, сколько у нас ракет Falcon — то есть около сотни, — и каждый будет доставлять на орбиту 100 тонн груза, то пропускная способность достигнет 10 млн тонн полезной нагрузки в год", — написал Маск.

SpaceX готовится установить новый космический рекорд

По его оценке, сейчас все существующие космические аппараты доставляют на орбиту около 500 тонн полезного груза ежегодно.

Издание TechCrunch отмечает, что прежде чем приступить к созданию колонии на Марсе, человечество должно совершить как минимум один пилотируемый полёт на планету.

SpaceX планирует отправить первый грузовой корабль на Марс в 2022 году, а первую миссию с экипажем — не раньше 2024 года.

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Марс, SpaceX, Илон Маск, Falcon.
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