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Xiaomi планирует получить патент на уникальный смартфон: особенности гаджета

Xiaomi планирует получить патент на уникальный смартфон: особенности гаджета
12:48 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi придумала складной смартфон с выдвижной камерой на 5 модулей.

Компания Xiaomi подала в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности) патент на весьма необычное устройство. Похоже, китайский производитель решил уместить в одном смартфоне все последние модные фишки.

Итак, на эскизах показан складной смартфон, который складывается дисплеем наружу, как Huawei Mate X. При этом левая половина гораздо толще правой.

Чтобы добиться безрамочности, здесь используется выдвижная камера. Но и этого Xiaomi оказалось мало: камера получила сразу 5 (!) модулей. Она здесь одна, поэтому используется в качестве и основной, и фронталки.

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Пока это всего лишь патент, поэтому неизвестно, решится ли Xiaomi воплотить такую дикую идею в жизнь.

В любом случае, у компании уже много патентов на складные смартфоны, но пока ни одного такого устройства в продаже нет. В конце января глава Xiaomi показывал работу складного смартфона на видео, но до сих пор этот гаджет не вышел на рынок.

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Смартфон, Гаджет, Xiaomi.
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