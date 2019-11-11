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В сети засветились "живые" фото OnePlus 8

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В сети засветились "живые" фото OnePlus 8
04:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:За полгода до официального анонса появились фото смартфона OnePlus 8.

Весной следующего года компания OnePlus должна представить новые флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Однако уже сейчас в сети появились шпионские «живые» фото одной из моделей. Скорее всего, это рабочий прототип смартфона.

Что показали

На изображении смартфон в градиетном лиловом цвете и экраном со скругленными краями. Фронтальная камера двойная, она расположена в овальном вырезе прямо в дисплее (как у Samsung Galaxy S10+).

Модули основной камеры расположены вертикально. Похоже, их четыре, как и ожидалось.

Также на задней панели нанесен логотип OnePlus и надпись 5G, то есть флагман получит поддержку сетей пятого поколения.

Эти изображения отличаются от рендеров, которые недавно опубликовал инсайдер OnLeaks. На рендерах фронтальная камера была одинарной в круглом модуле, а четвертый датчик основной камеры находился отдельно от остальных.

Поэтому, скорее всего, на «живых» фото показан OnePlus 8 Pro либо же специальная версия с 5G.

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Смартфон, Телефон, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro.
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