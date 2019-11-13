Tesla построит завод вблизи Берлина

Новости технологии:В районе Берлина построят европейский завод-гигант Tesla, будет создано около 10 тыс. рабочих мест

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск намерен построить "Gigafactory 4" — завод по производству автомобилей и аккумуляторов — вблизи Берлина.

О своих планах он объявил во время вручения в немецкой столице ежегодных автомобильных наград Goldene Lenkrad (Золотое рулевое колесо), организованного автомобильным журналом Autobild, который является составной таблоида Bild. Его Tesla Model 3 получила награду как лучший автомобиль в среднем и высшем классе транспортных средств.

"Вот так сенсация! В районе Берлина построят европейский завод-гигант Tesla... Будет создано около 10 тыс. рабочих мест", - радуется издание.

По данным таблоида, фабрика будет расположена недалеко от строительной площадки недостроенного аэропорта BER (Берлин-Бранденбург).

О намерениях построить завод написал и сам Маск в своем Twitter.

О том, что планы в отношении Германии существуют, говорили еще раньше, однако Берлин не фигурировал в слухах, называли Нижнюю Саксонию или Северный Рейн-Вестфалию, что ближе к границе с Францией.

По данным журнала Electrek, специализирующаяся на электромобилях, Маск также заявил, что Tesla откроет в Берлине проектно-инженерный центр. На своей кадровой странице в Интернете Tesla уже ищет сотрудников на фабрику в Германии. Впрочем, там не указано, где именно им предстоит работать.